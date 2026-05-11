شبانة: ستاد القاهرة صامت في نهائي كأس مصر.. شاهدوا جماهير السلة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تتويج فريق بيراميدز ببطولة كأس مصر جاء وسط أجواء جماهيرية "صامته"، مشيرًا إلى غياب الحماس داخل استاد القاهرة بسبب عدم تواجد جماهير.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "بيراميدز تُوج ببطولة كأس مصر الصامتة، لأن استاد القاهرة كان صامتًا دون حضور جماهيري، والفارق كان كبيرًا بين هذه المباراة ومباراة السلة بين الأهلي والاتحاد في دوري السوبر، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا وأجواءً مشتعلة رغم وجود ألف مشجع فقط لكل فريق".

وأضاف:"لن أعلق، لأن هذه فرق تعبت ووصلت إلى نهائي البطولة، وبيراميدز سيحصل على مليوني جنيه، بينما سيحصل زد، وصيف البطولة، على مليون جنيه، ومع ذلك البطولة صامتة ولا أحد يشعر بها".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "زد خسر المباراة بسبب افتقاد لاعبيه للخبرات وصغر سنهم".