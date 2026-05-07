شبانة: طلب الزمالك حكام أجانب في مصلحة سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن قرار طلب حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك يصب في مصلحة سيراميكا أكثر من الفريق الأبيض.

وقال شبانة في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "قرار طلب حكام أجانب في صالح سيراميكا كليوباترا أكثر من الزمالك، والزمالك قلقان لأنه متهم دائماً بأن سيراميكا بيلعب لصالح الأهلي".

وأضاف:" رغم أن سيراميكا تعادل مع الأهلي.. اللعب على المكسب مش تهمة، ده شرف، ولو أنا من سيراميكا أبعت جواب شكر للزمالك، لأن الحكم المصري لما يحكم مباراة للزمالك وهتحدد البطل هيكون عنده حسبة وهو في الملعب غصب عنه".

وأتم:" ده برضو لو المباراة للأهلي، أي حكم مصري هيكون عنده 100 حسبة حتى لو الأهلي هو اللي بيلعب، لكن الحكم الأجنبي معندوش حسابات".