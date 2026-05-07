شبانة: هل تهاجمون حارس سموحة بسبب رغبته في عدم هزيمة فريقه؟!

انتقد الإعلامي محمد شبانة، هجوم البعض على أحمد ميهوب، حارس مرمي نادي سموحة، بعد تقدمه خلال الضربة الركنية في مباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري أمس.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": «صدمة كبيرة جداً لكل أصحاب شعارات اللعب النظيف، بسبب تقدم أحمد ميهوب حارس مرمى سموحة في الضربة الركنية محاولاً تسجيل هدف التعادل، والبعض قال كيف يفعل ذلك أمام الزمالك ولم يفعله في المباريات الأخرى؟».

وأضاف: «نفترض أنه يرغب في فوز الأهلي مثلاً.. فهو حر في ذلك، ويحاسب فقط إذا تقاعس. والأهلي فاز على سموحة بهدف في الدقائق الأخيرة".

وواصل: «لم تعجبني تصريحات رئيس سموحة حين نفى تخصيص مكافآت خاصة في حال الفوز على الزمالك، أنت حر في منح المكافآت عند الفوز، ولكن لماذا لا ينتبه الناس إلى أن سموحة خسر أربع مباريات متتالية، وبالتالي لديه دوافع قوية لتحقيق التعادل؟».

وأتم شبانة: «هل كان إنبي يلعب لصالح الزمالك عندما خسر أمام الأهلي الدوري في موسم 2002-2003؟ نحن نعيش مرحلة من العبث في الفكر والتحليل، وللأسف يصدق الناس أن سيراميكا يلعب لمصلحة الأهلي، وأن ميهوب يلعب لمصلحة الأهلي».