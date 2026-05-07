باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف باريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 3.

ثم تعادل هاري كين في الدقيقة 90+4 لصالح بايرن ميونخ.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: ماركينيوس، باتشو، زائير إيمري ومينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز وفابيان رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي، دوي وكفاراتسخيليا

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو، تاه، لايمر وستانسيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش وموسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، لويس دياز وأوليس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخماسية مقابل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وبمجموع المباراتين الذهاب والإياب تصبح النتيجة 6-5 لصالح باريس سان جيرمان.

ويتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة آرسنال الإنجليزي.