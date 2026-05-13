خبير اقتصادي: نحتاج نظاما متكاملا للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية

أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب الخبير الاقتصادي، أننا بحاجة إلى نظام متكامل من اجل التحول على استخدام الطاقة الشمسية في المنازل .



وقال محمد فؤاد في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المياه والرياح هما المصادر الأكثر انتاجا للطاقة الكهربائية والشمس تأتي في نهاية القائمة ".

وتابع محمد فؤاد :" شركات الكهرباء بتخسر حاليا"، مضيفا:" على سبيل المثال لو شركات الكهرباء خدت وقود بـ 500 مليار وبيبيعوا بـ 100 مليار وبياخدوا 75 مليار من المالية كدعم وبيفضل حوالي 325 مليار ودي خسارة محققة ".

وأكمل محمد فؤاد :" اقتصاد مصر متنوع واستمرار حرب إيران حتى الآن يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري كما يحدث مع مختلف دول العالم .

ولفت محمد فؤاد :" الإيراد الأساسي للدولة يأتي من الضرائب ويجب العمل على توسيع القاعدة الضريبية ونعاني من تسرب كبير من الضرائب ".

