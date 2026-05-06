باريس سان جيرمان يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره بايرن ميونخ، بهدف نظيف في الشوط الأول، في إطار إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف باريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 3.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: ماركينيوس، باتشو، زائير إيمري ومينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز وفابيان رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي، دوي وكفاراتسخيليا

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو، تاه، لايمر وستانسيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش وموسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، لويس دياز وأوليس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخماسية مقابل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.