أمير هشام: هؤلاء أبرز المرشحين للانضمام للجهاز الفني للأهلي الموسم المقبل

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه في حالة تعاقد النادي الأهلي مع مدير فني أجنبي، هناك أسماء قد تنضم للجهاز المعاون، وأبرز الأسماء المرشحة رضا شحاتة وسامي قمصان وعادل مصطفى وميشيل يانكون كمدرب للحراس.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورت عبر شاشة modern mti: سامي قمصان ورضا شحاتة مرشحان للعمل في منصب المدرب العام، بينما عادل مصطفى كمرشح للتواجد كرقم 3 في الجهاز الفني.

وأضاف: يانكون أيضا من ضمن الأسماء المرشحة للعمل في الجهاز الفني كمدرب للحراس.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ستبذل قصارى جهدها لإنهاء عقد ييس توروب والأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق.