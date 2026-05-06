الغندور: الأهلي غير متحمس لطلب حكام أجانب أمام المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي لم تطرح من الأساس فكرة استقدام حكام أجانب لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها أن تكون ختام مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، يأتي هذا التوجه في ظل عدم تحمس الأهلي لتحمل التكلفة المالية الكبيرة الخاصة بجلب طاقم تحكيم أجنبي، خاصة مع تعقد موقف المنافسة على اللقب واعتماد حسمه على نتائج الفرق الأخرى، وهو ما يجعل الاتجاه الأقرب داخل النادي هو خوض اللقاء بطاقم تحكيم مصري.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والمصري يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في ختام منافسات البطولة المحلية.