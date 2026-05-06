أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد مباراة الأهلي الختامية في الموسم الحالي، والتي تجمعه أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري.

ويدخل الأهلي المواجهة الأخيرة بمعنويات مرتفعة، ساعيًا لمواصلة الضغط على فرق الصدارة، والحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري أو خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، مع استمرار فرصه في إنهاء الموسم بصورة إيجابية سواء على مستوى اللقب أو التأهل القاري.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والمصري يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في ختام منافسات البطولة المحلية.