القبض على مالك شركة ادعى ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب المخدرات داخل ألواح خشبية بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابى " يحمل عناصره جنسية إحدى الدول " داخل ورشة نجارة كائنة بمدينة دمياط الجديدة تخصص نشاطهم الإجرامي فى تصنيع المواد المخدرة ومحاولة تهريبها لإحدى الدول عقب قيامهم بإخفائها داخل ألواح خشبية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مالك شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) .

وبمواجهته أقر بإدارته الحساب المشار إليه وبث مقاطع فيديو وأخبار مفبركة تتعلق بحوادث جنائية مستغلاً إهتمام مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى بها بقصد رفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.