القبض على شخصين استقلا دراجة نارية وتتبعا فتاة أثناء قيادتها سيارتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التضرر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بملاحقة إحدى الفتيات ومحاولة سرقتها حال سيرها بالسيارة قيادتها بالشرقية.

بالفحص، أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي طالبة، مقيمة بالقاهرة، وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بالسيارة قيادتها بأحد الطرق بنطاق محافظة الشرقية حدثت مشادة كلامية بينها وبين الظاهرين بمقطع الفيديو لخلاف حول أولوية المرور، ونفت قيامهما بمحاولة سرقتها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ومستقليها، وهما طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.