إلغاء حفلات باتريك برويل يعد اتهامات بالعنف الجسدي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إلغاء عدد كبير من حفلات المطرب باتريك برويل، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت له من أكثر من 30 سيدة بالعنف الجسدي والتعدي عليهن.

وتقدم عدد من النساء ببلاغات ضد برويل ، تتصمن اعتداءات وعنف جنسي خلال فترات زمنية تمتد من 1991 الي 2024.



بدأت القضية بتحقيق صحفي نشره موقع "ميديا بارت" ،تضمن شهادات لثماني نساء تعرضن للعنف الجنسي.

برويل بدأت شهرته عام 1983 حين قدم أغنية "تعبت من تلك الفتاة" ثم قدم بعدها أغنية “مقهى الملذات”، وفي عام 1986 سجل ألبومه الأول تحت عنوان “من الأمام”، الذي نال إعجاب الجمهور، وعام 1989 سجل ألبوما ثانيا عنوانه "إذن أنظر" ليتحول إلى أيقونة جديدة للغناء الفرنسي ويتمتع بشعبية كبيرة خارج فرنسا، كما شارك في عدة أفلام ومسرحيات.