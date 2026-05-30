انطلاق برنامج «من ماسبيرو» غداً الأحد في عيد الإعلاميين

ينطلق غداً، الأحد، في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى برنامج التوك شو “من ماسبيرو”، وذلك احتفالاً بعيد الإعلاميين 31 مايو.

يمثل البرنامج عودة قوية لبرامج التوك شو التي أسسها وتميز بها ماسبيرو قبل سنوات طويلة.

ومن المقرر انطلاق برنامج توك شو القناة الثانية (القاهرة مساءً) في وقت لاحق هذا العام.

وقال محمد الجوهري رئيس التليفزيون: “سوف نوفر الإمكانات اللازمة لنجاح برامجنا الجديدة، وفي مقدمتها (من ماسبيرو)”.

بينما قالت منال الدفتار، رئيسة القناة الأولى: “إننا مستعدون لتقديم برنامج رفيع المستوى، ويعمل فريق العمل على مدار الساعة لتحقيق النجاح الكبير”.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمود التميمي: “إننا واثقون من دخول المنافسة منذ اليوم الأول، وسيكون برنامجنا رقماً مهماً في غضون أسابيع أو أشهر قليلة”.

ووجه التميمي الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني علي رعايته للبرنامج منذ اللحظة الأولى، وكذلك الأمين العام المخرج مجدي لاشين، ورئيس التليفزيون المخرج محمد الجوهري، ورئيسة القناة الأولى منال الدفتار على الدعم الكبير في جميع خطوات ومراحل التجهيز.

ووجه الشكر لنجوم البرنامج؛ رامي رضوان، ومريم أمين، وأحمد سمير، وجومانا ماهر، الذين يعملون بروح الفريق ويبذلون أقصى طاقاتهم إيماناً بتاريخ ماسبيرو وتقديراً لملايين المشاهدين.