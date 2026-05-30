طفطف الغلابة.. براميل وجرار زراعي يرسمون البهجة على وجوه الأطفال في عيد الأضحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأطفال أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهم يستقلون براميل مُعدّة بشكل بسيط ومربوطة خلف جرار زراعي، في مشهد لافت أثار تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.

وظهر في الفيديو ما وصفه رواد المنصات بـ«طفطف الغلابة»، حيث قام الجرار الزراعي بسحب البراميل التي يجلس بداخلها الأطفال في جولة احتفالية، وسط أجواء من البهجة والفرح التي ارتسمت على وجوههم خلال العيد.

وأشاد عدد من المتابعين بالفكرة البسيطة التي أدخلت السرور على الأطفال، معتبرين أنها تعكس روح العيد والفرحة التي يعيشها الصغار، رغم بساطة الإمكانيات المستخدمة في تنظيم الجولة.