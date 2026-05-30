طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

كشف طبيب دونالد ترامب الحالة الصحية للرئيس الأمريكي حيث أكد إنه يتمتع "بصحة ممتازة"، وذلك بعد فحص طبي روتيني أجراه مؤخراً.



وصرح طبيب ترامب، الكابتن شون باربابيلا من البحرية الأمريكية : ما زال الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عموما".



وختم الطبيب الأمريكي قائلا "ترامب مؤهل تماما للقيام بكل واجبات منصبه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".

فيما أصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، تقرير الفحص الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يفيد بأن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة".





وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم مشورات وقائية، شملت توجيهات بشأن النظام الغذائي، وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وزيادة النشاط البدني، ومواصلة إنقاص الوزن".