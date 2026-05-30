قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات سابقة وموقف غير محسوم.. هل يرتدي فيستون مايلي قميص الأهلي؟
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا
الأرصاد تطلق إنذارًا بشأن طقس السبت.. شبورة وأمطار رعدية وارتفاع الحرارة
أمطار رعدية وأتربة مثارة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية مفاجئة في رابع أيام العيد
في ذكرى وفاة الجوكر.. حسن حسني ملك الكوميديا على الشاشة والأحزان في الحياة
نهائي دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال
التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT
6775 جنيها.. آخر تحديث للذهب عيار 21 في رابع أيام العيد
بعد جنون الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الطماطم | بكام الكيلو؟
طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير
وزير الخارجية الأمريكي يصدر قرارا بإنهاء مهام توم براك كمبعوث لـ سوريا
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان وارسنال
باريس سان جيرمان وارسنال
رباب الهواري

استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة آرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة الصراع على اللقب القاري الأغلى في كرة القدم الأوروبية.

عودة حكيمي وديمبلي تمنح الفريق دفعة قوية

شهدت الساعات الأخيرة تأكد جاهزية الثنائي المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي للمشاركة في المباراة النهائية بعد تعافيهما الكامل من الإصابة، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة الحاسمة.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن عودة حكيمي إلى القائمة الأساسية جاءت بعد غياب استمر قرابة شهر بسبب إصابة عضلية، ليصبح أحد أبرز الأسماء المنتظر ظهورها في النهائي. كما تسببت عودته في تراجع فرص وارن زاير إيمري للمشاركة منذ البداية، مع اقترابه من الجلوس على مقاعد البدلاء.

استقرار فني قبل المواجهة المرتقبة

ورغم تحفظ لويس إنريكي على الكشف عن تفاصيل تشكيلته بشكل رسمي، فإن المؤشرات تؤكد أن المدرب الإسباني لن يجري تغييرات كبيرة على القوام الأساسي الذي اعتمد عليه طوال الموسم.

ويعتمد الفريق على مجموعة من العناصر الأساسية التي لعبت دورًا بارزًا في الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة في خط الدفاع بقيادة ماركينيوس وباتشو، إلى جانب نونو مينديز في الجهة اليسرى.

أما في خط الوسط، فمن المنتظر أن يتواجد الثلاثي جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز، بينما يقود الهجوم كل من ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

باريس سان جيرمان ارسنال اخبار الرياضة دورى ابطال اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان | توزيع هدايا للأطفال بالحدائق ..غرامات للسيارات المخالفة لخطوط السير.. وإزالة تعديات على أراضى الدولة

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد | المحافظ تتفقد مركز التدريب ابداع في الداخلة.. والمجازر تستقبل 125 أضحية

صحة بني سويف

متابعة ـ32 وحدة صحية ببني سويف لضمان الخدمات الطبية خلال عيد الأضحى

بالصور

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد