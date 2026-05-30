تشكيل باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة آرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة الصراع على اللقب القاري الأغلى في كرة القدم الأوروبية.

عودة حكيمي وديمبلي تمنح الفريق دفعة قوية

شهدت الساعات الأخيرة تأكد جاهزية الثنائي المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي للمشاركة في المباراة النهائية بعد تعافيهما الكامل من الإصابة، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة الحاسمة.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن عودة حكيمي إلى القائمة الأساسية جاءت بعد غياب استمر قرابة شهر بسبب إصابة عضلية، ليصبح أحد أبرز الأسماء المنتظر ظهورها في النهائي. كما تسببت عودته في تراجع فرص وارن زاير إيمري للمشاركة منذ البداية، مع اقترابه من الجلوس على مقاعد البدلاء.

استقرار فني قبل المواجهة المرتقبة

ورغم تحفظ لويس إنريكي على الكشف عن تفاصيل تشكيلته بشكل رسمي، فإن المؤشرات تؤكد أن المدرب الإسباني لن يجري تغييرات كبيرة على القوام الأساسي الذي اعتمد عليه طوال الموسم.

ويعتمد الفريق على مجموعة من العناصر الأساسية التي لعبت دورًا بارزًا في الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة في خط الدفاع بقيادة ماركينيوس وباتشو، إلى جانب نونو مينديز في الجهة اليسرى.

أما في خط الوسط، فمن المنتظر أن يتواجد الثلاثي جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز، بينما يقود الهجوم كل من ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا