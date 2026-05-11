دانيال سيبرت حكمًا لـ نهائي دوري أبطال أوروبا بين آرسنال وسان جيرمان

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تعيين الألماني دانيال سيبرت حكمًا لـ مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين آرسنال و باريس سان جيرمان.

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بعدما اكتمل طرفا المباراة النهائية بتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي عقب مواجهتين مثيرتين في الدور نصف النهائي.

ونجح باريس سان جيرمان في حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعدما تخطى بايرن ميونخ الألماني في مواجهة قوية شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 يوم 30 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية المباراة النهائية المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.