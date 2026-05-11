الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بين المجد واللعنة.. لماذا يعاند دوري أبطال أوروبا كبار نجوم كرة القدم؟

دوري أبطال أوروبا
منتصر الرفاعي

يبقى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الإنجاز الأهم في مسيرة أي لاعب على مستوى الأندية ليس فقط لأنها المسابقة الأقوى في القارة العجوز بل لأنها البطولة التي تُعيد تشكيل التاريخ الفردي للنجوم وتؤثر بشكل مباشر في سباقات الجوائز الكبرى وعلى رأسها الكرة الذهبية.

دوري الأبطال.. البطولة التي تصنع الفارق

رغم كثرة البطولات المحلية والقارية، يظل دوري أبطال أوروبا هو المقياس الحقيقي لعظمة اللاعبين في العصر الحديث حيث لا يقتصر أثره على الألقاب فقط بل يمتد ليغيّر نظرة الجماهير والنقاد لمسيرة أي نجم.

ومع تطور كرة القدم الحديثة، أصبح الفوز بالبطولة شرطا شبه أساسي لدخول قائمة الأساطير، وهو ما يجعلها الحلم الأكبر لأي لاعب في العالم.

أساطير رحلت دون لقب أوروبي

عبر التاريخ، حملت كرة القدم أسماء أسطورية لم تنجح في تحقيق اللقب رغم مسيراتها المذهلة وعلى رأسهم البرازيلي رونالدو نازاريو الذي لعب لأندية كبرى مثل برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان، لكنه لم يتمكن من رفع الكأس ذات الأذنين.

هذه النماذج تؤكد أن دوري الأبطال ليس مجرد بطولة، بل اختبار حقيقي يحدد مكانة اللاعبين في كتب التاريخ.

رونالدو نازاريو  نع ريال مدريد

جيل جديد يطارد المجد الأوروبي

في العصر الحالي يظهر عدد كبير من النجوم الذين يملكون كل المقومات لكنهم ما زالوا يطاردون اللقب الأغلى من بينهم كيليان مبابي، هاري كين، وغيرهما من الأسماء الكبيرة التي اقتربت من المجد أكثر من مرة دون أن تلمسه حتى الآن.

وتكشف الأرقام حجم تأثير بعض هؤلاء اللاعبين، حيث سجل مبابي وحده عشرات الأهداف في البطولة، لكنه ما زال يبحث عن التتويج الأول له.

مبابي.. ماكينة أهداف تبحث عن التتويج

يعد الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز الأمثلة على النجوم الذين يملكون كل شيء باستثناء دوري الأبطال رغم وصوله إلى نهائي 2020 مع باريس سان جيرمان وخسارته أمام بايرن ميونخ.

ورغم انتقاله إلى ريال مدريد، فإن الحلم الأوروبي لا يزال هدفه الأكبر في رحلة يسعى خلالها لتأكيد مكانته بين أساطير اللعبة.

هاري كين.. الهداف الذي يطارده الحظ

أما الإنجليزي هاري كين فرغم تجاوز حاجز 500 هدف في مسيرته إلا أن دوري أبطال أوروبا ما زال العقدة الأكبر في تاريخه.

وانتقاله إلى بايرن ميونخ لم يمنحه حتى الآن الفرصة المثالية للتتويج، بعدما ودع الفريق البطولة في نسخ متتالية، ليبقى اللقب الأوروبي هو الغائب الأكبر عن سجله.

مواهب شابة على طريق المجد

لا يقتصر الحلم على النجوم المخضرمين فقط، بل يمتد إلى الجيل الجديد مثل لامين يامال الذي أصبح أحد أهم مواهب برشلونة،إلى جانب لاعبين مثل بيدري ورافينيا الذين يمثلون مستقبل الفريق الكتالوني.

وفي إنجلترا يبرز بوكايو ساكا وديكلان رايس كجزء من مشروع أرسنال الطموح، الذي يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي.

لاوتارو وموسم البحث عن التتويج

يأتي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ضمن قائمة النجوم الذين اقتربوا من المجد أكثر من مرة بعدما خسر نهائيين أوروبيين مع إنتر ميلان خلال السنوات الأخيرة، ليبقى حلم التتويج الأوروبي هو التحدي الأكبر في مسيرته.

ويبقى دوري أبطال أوروبا أكثر من مجرد بطولة فهو الاختبار الحقيقي لعظمة اللاعبين والباب الذي يفصل بين النجومية والتاريخ.

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
الطعمية
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
