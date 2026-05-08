قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد أوروبي جديد لإسرائيل.. عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية
أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 8 مايو 2026
اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب
بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة
موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا
تكامل اقتصادي وزخم استثماري.. جولة الرئيس السيسي الخليجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التنموي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان 6 قرى جنوب لبنان بالإخلاء
هبوط سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 8 مايو 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟
إسلام آباد: إعادة الطاقم الإيراني والباكستاني على متن السفن التي احتجزتها واشنطن
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
12.60 جنيه سعر كيلو السكر في التموين اليوم 8 مايو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان وأرسنال
باريس سان جيرمان وأرسنال
حمزة شعيب

 

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بعدما اكتمل طرفا المباراة النهائية بتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي عقب مواجهتين مثيرتين في الدور نصف النهائي.

ونجح باريس سان جيرمان في حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعدما تخطى بايرن ميونخ الألماني في مواجهة قوية شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وفرض الفريق الفرنسي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مضيفه بايرن ميونخ في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب «أليانز أرينا»، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 5-4، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-5.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة بقوة، بعدما افتتح عثمان ديمبيلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ليمنح فريقه أفضلية مهمة أربكت حسابات أصحاب الأرض.

وفي المقابل، حاول بايرن ميونخ العودة في النتيجة، ونجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع، لكن الهدف لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق الألماني من توديع البطولة.

وقدم باريس سان جيرمان أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، حيث تعامل لاعبوه بتركيز كبير مع ضغط بايرن ميونخ، ليحجز الفريق مقعده في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2025.

وعلى الجانب الآخر، واصل أرسنال كتابة فصل جديد في تاريخه الأوروبي، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تفوقه على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم الفريق الإنجليزي مواجهة الإياب بالفوز بهدف دون رد، سجله النجم الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ليقود فريقه إلى النهائي القاري بعد غياب طويل.

ويعد هذا التأهل هو الثاني في تاريخ أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والأول منذ موسم 2005-2006، عندما خسر اللقب أمام برشلونة، ليعود الفريق اللندني إلى المشهد الختامي بعد نحو 20 عامًا باحثًا عن أول ألقابه في البطولة.

كما عزز أرسنال مكانته بين الأندية الإنجليزية الأكثر وصولًا إلى نهائي دوري الأبطال، ليصبح سادس فريق إنجليزي يبلغ المباراة النهائية أكثر من مرة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 يوم 30 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية المباراة النهائية المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نهائي دوري أبطال أوروبا موعد نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أرسنال الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

محمد صلاح

رغم تراجع مستواه.. محمد صلاح يحافظ على مكانته بين أفضل أجنحة العالم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

محمد صلاح

سيناريوهات وجهة محمد صلاح المقبلة بعد نهاية رحلة ليفربول

بالصور

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد