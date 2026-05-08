رغم تراجع مستواه.. محمد صلاح يحافظ على مكانته بين أفضل أجنحة العالم

رغم حالة الجدل التي أثيرت حول مستواه خلال الموسم الحالي، يواصل النجم المصري محمد صلاح ترسيخ مكانته بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، بعدما حافظ على وجوده ضمن قائمة أبرز الأجنحة عالميًا وفقًا لتقييمات وتحليلات فنية حديثة.

وكشفت شبكة بريطانية متخصصة أن محمد صلاح، الذي يستعد لمغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، لا يزال من بين أبرز اللاعبين في مركز الجناح على مستوى الكرة الأوروبية، رغم تراجع معدلاته التهديفية نسبيًا هذا الموسم.

واعتمد التقرير في تصنيفه على مجموعة من المعايير الفنية، أبرزها عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال آخر 12 شهرًا، إضافة إلى تأثير اللاعب في نتائج فريقه، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، ومدى اعتماد النادي عليه لتحقيق الانتصارات والألقاب.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح كان عنصرًا رئيسيًا في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ ليفربول منذ انضمامه للفريق قادمًا من روما مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني، في صفقة اعتُبرت من أبرز تعاقدات النادي خلال حقبة المدرب يورجن كلوب.

وأكد التقرير أن قائد منتخب مصر يُعد من أكثر الأجنحة خطورة أمام المرمى في كرة القدم الحديثة، بفضل قدراته الكبيرة على التسجيل وصناعة الأهداف، فضلًا عن تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

كما أبرز التقرير نجاح صلاح في حصد جميع البطولات الكبرى مع ليفربول، إلى جانب تحقيق العديد من الجوائز الفردية، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم إقرار التقرير بأن الموسم الحالي تحت قيادة المدرب آرني سلوت شهد تراجعًا نسبيًا مقارنة بفترات تألق اللاعب السابقة، فإنه شدد على أن محمد صلاح لا يزال قادرًا على تقديم الكثير داخل الملاعب، معتبرًا أن رحيله عن الدوري الإنجليزي سيمثل خسارة كبيرة للمسابقة ولليفربول على حد سواء.

واحتل محمد صلاح المركز الحادي عشر في قائمة أفضل أجنحة العالم، متفوقًا على عدد من النجوم البارزين، من بينهم برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، وجيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي، ورودريجو لاعب ريال مدريد.

وتصدر القائمة النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، بينما جاء عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان في المركز الثاني، يليه رافينيا لاعب برشلونة في المرتبة الثالثة، ثم مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ رابعًا، وخفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان خامسًا.

