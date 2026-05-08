كامل أبو علي يدعم معسكر المصري قبل مواجهتي الأهلي وزد

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن كامل أبو علي حرص على دعم معسكر فريق المصري البورسعيدي المقام حاليًا في القاهرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي ثم زد في كأس العاصمة.

وعلم ستاد المحور، أن أبو علي يتابع بشكل مستمر ترتيبات الفريق خلال المرحلة الحالية، في ظل أهمية المواجهات المقبلة التي تنتظر المصري سواء على مستوى الدوري أو كأس العاصمة، مع توفير حالة من الاستقرار والدعم للجهاز الفني واللاعبين.

من جانبه، يواصل عماد النحاس المدير الفني للفريق، برفقة جهازه المعاون، التحضير المكثف لمباراة الأهلي، إلى جانب الاستعداد لمواجهة زد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العاصمة.