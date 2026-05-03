تفاصيل اجتماع المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي

ناقش مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل ابو علي والذي عُقد بمقر النادي الاجتماعي (فرع الضواحي ) ، العديد من الموضوعات وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة المصري للإستثمار الرياضي والتي ستتيم للنادي المصري أفاقًا أرحب بما يسهم في تنمية موارد النادي المادية لتتناسب مع متطلباته المتزايدة يومًا بعد يوم .

كما ناقش المجلس أيضًا كافة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والمزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل وذلك وفقًا لقانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للنادي وتعديلاتها التي تمت الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية الاخير ، كما تطرق الاجتماع أيضًا لملف المحلات الملحقة بسور النادي الاجتماعي وذلك بعدما توقف مستأجري تلك المحلات لسنوات وسنوات عن سداد إيجارات تلك المحلات رغم انخفاض قيمتها الايجارية ورغم المطالبات العديدة من قبل إدارة النادي والتي اتخذت كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي لدى المستأجرين والذين لم يستجيبوا بأي شكل من الأشكال لمطالبات النادي بسداد المستحقات الواجب سدادها أو إخلاء تلك المحلات حتى يمكن للإدارة إعادة طرحها لمستأجرين جدد حفاظا على حقوق النادي المادية،