مواجهة مرتقبة.. سموحة يلتقي المصري البورسعيدي في الدوري

يخوض مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي سموحة نظيره فريق المصري البورسعيدي علي ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ4 من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة سموحة والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة المركز السابع في مجموعة المنافسة عل لقب الدوري برصيد 31 نقطة.

فيما حل فريق المصري البورسعيدي في المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة.