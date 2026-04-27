أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

شهدت الساعات الماضية تصاعد جديد في أزمة مستحقات اللاعب أحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك، بعد إعادة فتح الملف أمام لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث طالب اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بنحو 82 مليون جنيه.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات أثارت جدل واسع من جانب والد اللاعب، الذي يعمل وكيل له، حيث أكد أن هناك قرار صدر بالفعل من لجنة شؤون اللاعبين لصالح نجله، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، مشيرًا إلى أن القرار ما زال “حبيس الأدراج” رغم انتهاء كافة الإجراءات القانونية.

في المقابل، ردّ عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على ما أُثير حول الأزمة، نافيًا بشكل قاطع حصوله على أي مبالغ مالية أو وجود علاقة له بالمستحقات محل النزاع، مؤكدًا: “ملوش جنيه”.

