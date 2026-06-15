رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

قدم الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، التهاني والتبريكات لأبنائه وبناته أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2025 – 2026 مؤكدا أن أبناء الأزهر الشريف واصلوا تقديم نماذج مشرفة في التفوق والتميز العلمي.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن الطلاب الأوائل ضربوا أروع الأمثلة في الجد والاجتهاد والإصرار على النجاح وتمكنوا من تحقيق نتائج مشرفة تضاف إلى سجل المنطقة الحافل بالإنجازات التعليمية.

وأشار إلى أنه شملت قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية فئة المبصرين كلا من محمد عفت علي السيد علي بالمركز الأول من معهد زهر شرب وجودي محمود زغلول محمود محمد بالمركز الثاني من معهد كفر أبو جبل وأحمد السيد سعد عطية نصار بالمركز الثاني مكرر من معهد الجديدة وسما وليد محمد عبد الفتاح أحمد بالمركز الرابع من معهد الجديدة وعمر محمد عبدالمطلب حسن رمضان بالمركز الخامس من معهد صافور ونورهان محمد محمد عثمان مصطفى بالمركز الخامس مكرر من معهد الجديدة.

كما ضمت القائمة إبراهيم أحمد إبراهيم محمد بالمركز السابع من معهد العواسمة وأحمد وائل سامي عبد القادر بالمركز السابع مكرر من معهد الإبراهيمية وعمر محمد سمير إبراهيم بالمركز التاسع من معهد أيمن منصور وأسيل عمر فتحي محمد حسن بالمركز التاسع مكرر من معهد الإمام الحسين بن علي وأمير أحمد أمر الله محمد أحمد بالمركز التاسع مكرر من معهد الحاج عبدالوهاب حسن النموذجي وأدهم أحمد محمود محمد السيد بالمركز التاسع مكرر من معهد الصفوة النموذجي بنين ومريم محمود حسن أحمد بالمركز التاسع مكرر من معهد فتيات اعتدال مبروك النموذجي.

وفي لفتة تعكس التقدير الكبير لأصحاب الإرادة والعزيمة خص الدكتور السيد أحمد الجنيدي بالتهنئة والتكريم أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية من ذوي الهمم فئة المكفوفين الذين تمكنوا من قهر التحديات وتحقيق تفوق استثنائي وهم مي أشرف سلامة سلام سلامة بالمركز الأول من معهد كفر الزقازيق القبلي ومحمد نشأت حسن عبد الباقي بالمركز الثاني من معهد بني صالح وجنا أحمد عبد المنعم محمد بالمركز الثالث من معهد أكباد البحرية وسعيد أحمد سعيد محمد النبوي بالمركز الرابع من معهد كوم حلين وعبدالله أحمد عبدالله مصطفى بالمركز الخامس من معهد الحاج رضا تركيا.

وأعرب رئيس منطقة الشرقية الأزهرية عن خالص تقديره لأولياء الأمور لدورهم الكبير في دعم أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة للتفوق كما وجه الشكر للمعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة في بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة النجاح والتميز متمنيا لجميع الطلاب دوام التوفيق في المراحل التعليمية المقبلة لخدمة وطنهم الغالي مصر.