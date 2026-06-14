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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تواصل تنفيذ المشروعات القومية والبطولات لدعم الموهوبين

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته مشيرا إلى أهمية تنفيذ المشروعات القومية والبرامج الرياضية التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وتوفير البيئة المناسبة لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى مشاركة المديرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال  الاجتماع الذي عقده الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بحضور ممثلي الأندية الرياضية والجهات المعنية لاستعراض آليات جدولة المديونيات وتخفيف الأعباء المالية عن الأندية بما يدعم استقرارها واستمرار دورها الرياضي والمجتمعي.

 أوضحت وكيلة وزارة الشباب والرياضة استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمختلف مراحله "الموهبة – الصقل – الواعد – البطل" داخل مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظة في رياضات الجودو والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وإعداد أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية والأولمبية كما تواصل المديرية تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة بالزقازيق في رياضات الجودو وسلاح الشيش وألعاب القوى مع استمرار أعمال الانتقاء لاكتشاف المزيد من المواهب الرياضية الواعدة وضمها للمشروع.

أضافت وكيلة الوزارة انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه للمرحلة السنية تحت ١٢ سنة بالصالة الرياضية المغطاة باستاد جامعة الزقازيق والمؤهلة لبطولة الجمهورية الأساسية بمشاركة واسعة من اللاعبين والأجهزة الفنية والهيئات الرياضية حيث أسهمت البطولة في اكتشاف العديد من العناصر الواعدة القادرة على تمثيل المحافظة خلال المراحل المقبلة.

وفي سياق متصل أشارت  وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلي  مواصلة تنفيذ فعاليات المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق في رياضات تنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والكرة الطائرة بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات بهدف تنمية مهاراتهم الرياضية وتعزيز دمجهم في المجتمع وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة

وتستمر المديرية في تنفيذ البرامج والمشروعات الرياضية المتنوعة ودعم الأندية والهيئات الرياضية والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو بناء جيل رياضي متميز قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

الشرقية محافظ الشرقية الشباب والرياضة الركائز الأساسية المشروعات القومية

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