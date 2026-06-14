محافظ الشرقية: "حياة كريمة" تتجاوز 95% في الحسينية واستثمارات ضخمة لتطوير القرى

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية حققت معدلات إنجاز مرتفعة تجاوزت 95%، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تقديم الدعم اللازم للانتهاء من المشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح محافظ الشرقية، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي التي أُجريت بين المواطنين أظهرت أن تطوير خدمات الصرف الصحي جاء على رأس المطالب التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

95% نسبة تنفيذ.. "حياة كريمة" تغيّر واقع القرى في مركز الحسينية

وأشار إلى أن هذا التوجه انعكس على حجم الاستثمارات التي ضُخت في قطاع المرافق، حيث شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بما ساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل إطلاق المبادرة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات داخل القرى المستهدفة.

وشدد الأشموني على أن محافظة الشرقية استفادت من استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة وتحقيق المستهدفات التنموية المقررة.