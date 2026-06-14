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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التصالح والأحوزة العمرانية والمقابر على طاولة "محلية النواب".. والشرقية في قلب ملف الخدمات المتأخرة

محلية النواب
محلية النواب
ماجدة بدوى

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تناولت ملفات التصالح على مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، وأزمات البنية التحتية والخدمات العامة بمحافظة الشرقية، وسط مطالبات متكررة بحلول عاجلة لمعالجة التراكمات الإدارية والتشريعية.

وفي ملف التصالح، تقدمت النائبة مروة هاشم بطلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه المنظومة، وفي مقدمتها السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها، والتفاوت والمبالغة في تقدير مقابل التصالح، إلى جانب تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية، وما يسببه ذلك من تعطيل للإجراءات واستمرار المشكلات على الأرض.

طلب إحاطة للنائبة نجوى الألفي

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة للنائبة نجوى الألفي بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الشرقية، والذي أدى إلى توقف البناء القانوني ودفع بعض المواطنين إلى البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تعطيل منظومة التصالح.

وفي سياق متصل، بحثت اللجنة طلبات إحاطة تتعلق بأزمة نقص الأراضي داخل الحيز العمراني لإنشاء مقابر، إلى جانب تعثر إصدار التراخيص اللازمة لها، بالإضافة إلى مطالبات بتعديل التشريعات المنظمة للسماح بإقامة المقابر على بعض الأراضي الزراعية ضمن مشروعات النفع العام، في ظل تزايد الكثافة السكانية وندرة الأراضي المتاحة.

كما تناولت المناقشات طلبات إحاطة بشأن خطورة تغطية المصارف والترع داخل المناطق السكنية، ومنها مصرف مدينة القرين، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين، خاصة الأطفال، نتيجة حوادث الغرق المتكررة.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى طلبات بشأن تقنين أوضاع أراضٍ حكومية داخل الحيز العمراني بمدينة صان الحجر، وإنشاء مشروعات خدمية عليها، إلى جانب مطالب بتوفير أراضٍ بديلة لإنشاء مستشفى مركزي يخدم الأهالي.

وفي ملف الخدمات الصحية، ناقشت اللجنة طلبات تتعلق بالمجازر الآلية، من بينها تضرر المواطنين من وجود مجزر داخل ملعب مركز شباب أولاد صقر، وتعثر الانتهاء من إحلال وتجديد المجزر الآلي بمركز ههيا، مع المطالبة بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من الأعمال.

كما شملت المناقشات طلبات إحاطة بشأن تدهور حالة الطرق الداخلية بعدد من المراكز، والحاجة إلى رصف ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور مرورية بديلة لتخفيف الاختناق، وتطوير التخطيط المروري وإزالة الإشغالات، فضلًا عن إنشاء أسواق حضارية لتنظيم حركة الباعة الجائلين.

وتناولت اللجنة أيضًا مطالب بتطوير الإنارة واللوحات الإرشادية على الطرق الرئيسية والداخلية، وتحسين الخدمات في عدد من القرى والمراكز بمحافظة الشرقية.

وفي السياق ذاته، طُرحت طلبات بشأن تحويل مدينة صان الحجر القبلية إلى مركز إداري مستقل، وإعادة تشغيل مكاتب الأحوال المدنية بعدد من القرى، فضلًا عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الرصف المتأخرة.

كما ناقشت اللجنة مقترحات لتسريع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" ودمج مراحلها المختلفة، وتوسيع نطاق إدراج قرى ومراكز محافظة الشرقية ضمن خطط التطوير العاجلة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتسريع معدلات التنفيذ.
 

التصالح الأحوزة العمرانية محلية النواب الخدمات المتأخرة

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