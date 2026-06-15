لم يرى ثمرة تعبه.. وفاة طالب أزهري في حادث قبل إعلان النتيجة بأيام

خيّم الحزن على أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطالب عبد الرحمن رمضان فوزي محمد إثر تعرضه لحادث تصادم مأساوي وذلك قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الجميع.

وفي لفتة إنسانية وإنسانية حرص الدكتور سيد الجنيدي وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية على تقديم واجب العزاء لأسرة الطالب الراحل ومواساتهم في مصابهم الأليم كما قدم التهنئة لوالديه بنجاح نجلهما في الشهادة الإعدادية الأزهرية مؤكدًا أن تفوق عبد الرحمن سيظل مصدر فخر واعتزاز وأن رحيله لا يمحو أثر اجتهاده وسيرته الطيبة.

وأكد وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية أن الطالب الراحل كان مثالًا للخلق والاجتهاد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.