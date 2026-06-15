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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برغم الاتفاق بين إيران وأمريكا.. حذر في أسواق الشحن الدولية بشأن عبور مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد على

قال القائمون على عمليات الشحن البحرية إن استعادة الثقة في استئناف العبور عبر مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع، ولن تستأنف الملاحة إلا بعد ضمان السلامة في المجرى الملاحي.

جاء ذلك رغم ما قاله مسؤولون أمريكيون وإيرانيون حول أنهم اتفقوا على اتفاق إطاري لإعادة فتح الممر المائي.

من المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما، ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق إيران يوم الجمعة. وقد انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 4% يوم الاثنين استجابةً لذلك.

وقد رحب القائمون على حركة الشحن بأخبار الصفقة، لكنهم ما زالوا ينتظرون المزيد من التفاصيل - بما في ذلك إزالة الألغام في المضيق.

وقال محللون في شركة "سنتوسا شيب بروكرز" في مذكرة: "من الواضح أن السوق يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها، ولكن بعد شهور من الاضطراب، من المرجح أن يظل مالكو السفن ومستأجروها حذرين حتى تعود السفن إلى التحرك بحرية عبر مضيق هرمز مرة أخرى".

هرمز مضيق الملاحة السلامة المجرى الملاحي إيران وأمريكا أسواق الشحن الدولية مضيق هرمز

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