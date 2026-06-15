وزير الخارجية السعودي يرحب في اتصاله بنظيره الإيراني بالاتفاق مع واشنطن

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية إيران عباس عراقجي.



وأعرب الوزير بن فرحان ، في مستهل الاتصال عن ترحيب المملكة بتوصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، بترحيبها بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية نحو اتفاق دائم.

وأشادت الرياض بجهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر، وبالتجاوب الأمريكي والإيراني مع المساعي الدبلوماسية التي أسهمت في التوصل إلى التفاهم.

وشددت على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن استقرار حركة الشحن البحري في المنطقة.

كما أعربت عن تطلعها إلى أن يراعي أي اتفاق دائم المصالح الأمنية لدول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات العسكرية على إيران بحال فشل التوصل إلى اتفاق نهائي معها بشأن برنامجها النووي، ويؤكد أن الاتفاق مع طهران تم رغم اعتراض إسرائيل.