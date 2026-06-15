سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها

سقطت حافلة في اثيوبيا في وادي عميق مما أدى إلى مقتل 28 من ركابها، في حادثة مفجعة.

أفادت هيئة إذاعة أمهرة في إثيوبيا، نقلًا عن الشرطة، بأن ما لا يقل عن 28 شخصًا لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة في وادٍ بإقليم أمهرة اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة: إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة ديسي إلى العاصمة أديس أبابا عندما وقع الحادث.



وذكرت الشرطة، أن 28 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الآن، بينما أصيب عدد كبير آخر بإصابات طفيفة وأخرى خطيرة.



وتُعد حوادث الطرق المميتة أمرًا شائعًا في إثيوبيا، حيث تعاني معايير القيادة من الضعف، كما أن العديد من المركبات تكون في حالة صيانة سيئة.