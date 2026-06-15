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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتصار للسلام العالمي.. ردود فعل دولية على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
محمد على

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ترحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية.

وأضافت الخارجية السعودية: نثمن جهود باكستان وقطر وتجاوب واشنطن وطهران مع الجهود التي أفضت للتوصل لاتفاق.

وتابعت الخارجية السعودية:  نؤكد أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، والسعودية نتطلع لتحقيق سلام عبر التوصل لاتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة.

فيما قالت الخارجية الكويتية: نرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ونشيد بدور باكستان وقطر الذي أسهم في التوصل له.

وتابعت الخارجية الكويتية: نتطلع لأن يرسخ التفاهم حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو كل الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة لترسيخ الاستقرار.


قالت وزارة الخارجية الصينية أنها ترحب بتوصل أمريكا وإيران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، آملة في توقيع الوثيقة كما هو مخطط له.

وأضافت الخارجية الصينية: نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بخيار السلام من خلال الحوار والمفاوضات.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: نهنئ ترامب على الاتفاق مع إيران وندعو جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.

تابع ستارمر: سنعمل الآن بشكل وثيق مع شركائنا لضمان تحول هذا الاتفاق إلى سلام دائم.


وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي: نرحب بالتفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الاضطرابات الاقتصادية الخطيرة عبر العالم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: معاهدة السلام ليست بين بلدين بل هي انتصار للسلام ونجاح للدبلوماسية ورفض للحرب وأبارك للرئيس الأمريكي والمرشد الإيراني ورئيس إيران التوصل لاتفاق خلال فترة عصيبة.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: قطر تعاونت معنا على أعلى مستوى وحصلنا على دعم من السعودية وتركيا ونشكرهم على ذلك.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية: أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والعراق ومصر مذكرة تفاهم إسلام آباد.

أكد عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي يشنها النظام الصهيوني على لبنان.

وأكد رئيس وزراء كندا: نرحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران وممتنون لباكستان وقطر والشركاء الإقليميين لتيسيرهم المفاوضات.


فيما قال  نائب الرئيس التركي: نرحب باتفاق واشنطن وطهران الذي يظهر إمكانية حل المشكلات بالحوار ويسهم في تعزيز الاستقرار.

الخارجية السعودية ردود فعل دولية إيران وأمريكا وزارة الخارجية السعودية المملكة أمريكا وإيران السعودية الصينية

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