"بيتكوين" تواصل التعافي وتصعد 2.3% بدعم التوصل لإطار اتفاق بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم / الاثنين /، بقيادة عملة "بيتكوين"، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب الإعلان عن التوصل إلى إطار اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز موجة التفاؤل في الأسواق العالمية.

وصعدت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.3% لتسجل 65 ألفا و809.9 دولار، مواصلة تعافيها من الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 2.3% لتصل إلى 1717.6 دولار، فيما صعدت عملة "إكس آر بي" بنسبة 2.9%.

كما سجلت كل من "كاردانو" و"سولانا" مكاسب تجاوزت 4% لكل منهما، بينما ارتفعت عملة "بي إن بي" بنحو 1%.

وفي قطاع العملات الرقمية المرتبطة بالميمات، ارتفعت عملة "دوجكوين" بنسبة 1.1%، في حين تراجعت عملة "$TRUMP" بنسبة 2.5%.

جاء هذا الارتفاع بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى إطار اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، على أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.

ويتضمن الاتفاق وقفا فوريا لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، إلى جانب إطلاق حوار بشأن البرنامج النووي الإيراني وبحث آليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأدى الإعلان عن الاتفاق إلى تعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، حيث سجلت الأسهم العالمية والعقود الآجلة للأسواق الأمريكية مكاسب ملحوظة خلال التداولات الآسيوية، وسط آمال بانحسار التداعيات الاقتصادية للنزاع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، استمرت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المرتبطة بعملة "بيتكوين" في تسجيل تدفقات رأسمالية خارجة للأسبوع الخامس على التوالي، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالأسابيع السابقة.

وبلغت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق نحو 315.8 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من مليار دولار في كل من الأسابيع الأربعة السابقة، وهو ما يشير إلى تراجع الضغوط البيعية من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وكانت التدفقات الخارجة المستمرة قد حدت من قدرة "بيتكوين" على تحقيق تعاف قوي، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها السنوية خلال الشهر الماضي.

كما واجهت أسواق العملات المشفرة ضغوطا إضافية في الآونة الأخيرة مع تحول جزء من الاستثمارات نحو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، التي جذبت اهتمام المستثمرين الباحثين عن أصول تستند إلى أساسيات تشغيلية أكثر وضوحا.