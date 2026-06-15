استشهاد فلسطينية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

استشهدت فلسطينية صباح اليوم / الاثنين /، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية في مستشفى شهداء الأقصى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد الفلسطينية نادية كمال عياش إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة بجانب سكنها في البلدة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ورشقوها بالحجارة، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد المساجد، واعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وأحرقوا أراضي زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس.