الإحتلال يتحدى ترامب.. كاتس: أوافق نتنياهو على بقائنا في لبنان وسوريا وغزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يتفق ورئيس الوزراء على ضرورة العمل وفق ما يخدم إسرائيل وليس ما يخدم أمريكا.

البقاء في لبنان وسوريا وغزة

وقال كاتس: أتبنى مع نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: نرفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان فسنهاجمها بكل قوة.

بتسلئيل سموتريتش

وزعم وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن الاتفاق مع إيران سيئ لنا وعلينا مواصلة حملتنا لإسقاط النظام بأنفسنا وضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

خلال ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية، بتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 30 يونيو بسبب عدم اليقين تجاه لبنان وإيران.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، بإزالة القيود على التجمهر والإبقاء على القيود في المناطق الشمالية عند الحدود مع لبنان.

ووقع قصف إسرائيلي متقطع على محيط النبطية الفوقا وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: نرحب بجهود باكستان وقطر والسعودية ومصر في التوصل لتفاهم بين واشنطن وطهران.