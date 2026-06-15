قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
الكيلو بـ 70 جنيه..أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرحلة مهمة.. وزير الخارجية التركي يشيد بالاتفاق بين واشنطن وطهران

هاكان فيدان
هاكان فيدان
محمد على

رحب هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ، بالاتفاق بين واشنطن وطهران، واصفا اياه بأنه "مرحلة مهمة" على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

قال هاكان فيدان في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية:من المهم جدا أن تتبنى جميع الدول المعنية موقفا يتسم بالحكمة والمسؤولية، من أجل منع أي محاولات لتقويض الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ، إن اتفاق واشنطن وطهران ربما يمثل انفراجة.

وأردفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة.

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.

واضافت : الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق وينبغي أن يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز فورا.

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: ندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.

تابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: ينبغي أن ينهي الاتفاق برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

واضافت  رئيسة المفوضية الأوروبية: الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق وينبغي أن يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، فالاتفاق يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط فيما يجب استعادة حرية الملاحة دون رسوم وهذا أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وقال وزير خارجية النرويج: من الضروري ضمان الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز وأن يشمل الاتفاق لبنان وأن تتناول المحادثات برنامج إيران النووي.
 

وزير الخارجية التركي واشنطن وطهران مرحلة مهمة هاكان فيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

فرج عامر

فرج عامر يهاجم فكرة استعادة المحترفين: تركيزهم أصبح على تأمين المستقبل

منتخب إسبانيا

إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع

السويد

بعد السقوط أمام السويد بخماسية .. فتحي سند: مهمة تونس أصبحت معقدة للغاية

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد