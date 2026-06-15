مرحلة مهمة.. وزير الخارجية التركي يشيد بالاتفاق بين واشنطن وطهران

رحب هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ، بالاتفاق بين واشنطن وطهران، واصفا اياه بأنه "مرحلة مهمة" على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

قال هاكان فيدان في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية:من المهم جدا أن تتبنى جميع الدول المعنية موقفا يتسم بالحكمة والمسؤولية، من أجل منع أي محاولات لتقويض الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ، إن اتفاق واشنطن وطهران ربما يمثل انفراجة.

وأردفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة.

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.

واضافت : الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق وينبغي أن يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز فورا.

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: ندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.

تابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: ينبغي أن ينهي الاتفاق برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

واضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: الأولوية هي التنفيذ السريع والكامل للاتفاق وينبغي أن يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، فالاتفاق يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط فيما يجب استعادة حرية الملاحة دون رسوم وهذا أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وقال وزير خارجية النرويج: من الضروري ضمان الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز وأن يشمل الاتفاق لبنان وأن تتناول المحادثات برنامج إيران النووي.

