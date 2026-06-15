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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الباكستاني يرحب بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمد على

 أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن ترحيبه بالاتفاق بين أمريكا وإيران، قائلا أرحب بالإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وتابع الرئيس الباكستاني: نأمل أن تمهد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الطريق لاتفاق نهائي وترسي دعائم سلام دائم في المنطقة.

وسبق وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال شريف عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بعد مفاوضات مكثفة، يسرنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

وأضاف شريف: "أعلن الطرفان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وسيقام حفل التوقيع الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 يونيو في سويسرا".

وأشار إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتولى الوسطاء تيسير سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، على أن تضع هذه المناقشات التمهيدية الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار بيان وشيك يؤكد أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاق مع إيران.

وقال ترامب للصحيفة إن الاتفاق سيُوقّع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جي دي فانس.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن المفاوضات النهائية ستستمر 60 يوما، مشيرة إلى أنه بعد مراسم التوقيع الرسمية التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، سيعقد رئيسا الوفدين اجتماعا لبحث الترتيبات المستقبلية للمحادثات.

وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بعض ملامح مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران أدرجت مواقفها الأساسية في المسودة التي يجري التحضير لتوقيعها.

الرئيس الباكستاني المنطقة الوزراء الباكستاني لبنان

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