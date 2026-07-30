الشركة القابضة للمياه تدعم منظومة مياه الشرب بأسوان بـ11 طلمبة لتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بعدد 11 طلمبة، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم البنية التشغيلية ورفع كفاءة منظومة إمداد مياه الشرب، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الاعتمادية التشغيلية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز جاهزية منظومة التشغيل بمختلف المحافظات.



ويشمل الدعم توفير 11 طلمبة لدعم عدد من المحطات بالمناطق ذات الأولوية التشغيلية بمحافظة أسوان، بواقع 6 طلمبات لمنطقة إدفو و5 طلمبات لمركز دراو، لتدعيم محطات الصعايدة القديمة، والغنيمية، والشراونة القديمة، والعقيبة، والشطب، والجعافرة والطويسة، والمنصورية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع جاهزية المحطات لتلبية احتياجات المواطنين واستدامة خدمات مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والتشغيلي للشركات التابعة، انطلاقًا من مسؤوليتها في ضمان استدامة خدمات مياه الشرب للمواطنين بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن توفير المهمات والمعدات اللازمة يأتي ضمن خطة استباقية تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل، ورفع جاهزية المحطات، والتعامل الفوري مع مختلف التحديات التشغيلية، بما يحقق استقرار الخدمة والارتقاء بجودتها.

وأوضح الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان يأتي في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة الأصول التشغيلية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال توفير الاحتياجات الفنية اللازمة.

وأشار اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى أن تعزيز منظومة التشغيل والصيانة يمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على استقرار خدمات مياه الشرب، مؤكدًا أن توفير المعدات اللازمة يسهم في رفع جاهزية المحطات وزيادة كفاءة منظومة التشغيل، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي متطلبات تشغيلية والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن الشركة تنتهج سياسة تعتمد على الإدارة الاقتصادية الرشيدة للأصول وتعظيم العائد منها، من خلال إعادة توجيه الإمكانات والمعدات وفقًا لأولويات التشغيل واحتياجات الشركات التابعة، بما يعزز كفاءة الإنفاق، ويرفع معدلات الأداء، ويضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب بأعلى مستويات الجودة.

ومن جانبه، أعرب المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الشركة القابضة، مؤكدًا أن توفير هذا العدد من الطلمبات يمثل إضافة مهمة لمنظومة التشغيل بالمحافظة، وسيسهم في تعزيز كفاءة المحطات ورفع مستوى الاعتمادية التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة واستمرارية خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالي محافظة أسوان.

وأكد أن الشركة ستواصل تنفيذ خططها التشغيلية والصيانة الوقائية والاستفادة المثلى من الدعم المقدم، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.