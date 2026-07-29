حملات مستمرة للتصدي للتعديات.. وزيرة الإسكان تُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة.

جاء ذلك في إطار استمرار الوزارة في التصدي الحاسم لمخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.

الساحل الشمالي الغربي

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء مقامة بشاليهين بإحدى القرى السياحية التابعة للقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، تمثلت في إقامة مبنى مكون من دور أرضي ودور أول بمساحة 70 مترًا مربعًا لكل دور، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ابني بيتك 2 بمدينة بني سويف الجديدة

كما شملت إزالة مخالفة بناء بقطعة أرض بمشروع «ابني بيتك 2» بمدينة بني سويف الجديدة، تمثلت في صب أسقف بالارتدادات الخلفية للأدوار الأرضي والأول والثاني العلوي، بالمخالفة للقانون والرسومات المعتمدة، إلى جانب إزالة مخالفات بناء بقطعة أرض سكنية بالحي الخامس (التجمع الخامس) بمدينة القاهرة الجديدة، تمثلت في تنفيذ أعمال بالبدروم وتقفيله، وتغيير استخدامه من خدمي إلى سكني، بالمخالفة لترخيص البناء ودون سند قانوني.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة مستمرة في التصدي بكل حسم لأي مخالفات أو تعديات على منظومة العمران بالمدن الجديدة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة المخالفات في مهدها، مشددة على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني، والتعامل الفوري مع أي أعمال بناء تتم دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات والقرارات المنظمة.

أجهزة المدن الجديدة

وفي هذا السياق، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة المدن الجديدة لرصد وإزالة مخالفات البناء، حيث نفذ جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بعدد من مناطق المدينة، شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة بمنطقة «ابني بيتك 2» لمخالفات تتعلق بأعمال صب داخل الارتدادات الأمامية والخلفية والجانبية، وقرارين بمنطقة امتداد مركز المدينة لمخالفات بناء أسقف دون تراخيص، وقرارين بالحي السكني الأول، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة بالحي السكني الرابع لمخالفة تحويل جراج إلى وحدة سكنية بالمخالفة للاشتراطات.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، بمدينة العاشر من رمضان، نتائج جهود التصدي الفوري لمخالفات البناء، حيث تمكن جهاز المدينة من إيقاف أعمال الشروع في تنفيذ دور إضافي مخالف بالحي الأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج حملات إزالة مخالفات البناء، حيث نفذ جهاز المدينة قرار إزالة لمخالفة بناء دون ترخيص، تمثلت في الشروع في إنشاء دور رابع علوي بقطعة أرض سكنية بالمجاورة الأولى بالحي الأول، بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر للعقار، وتمت إزالة المخالفة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري وصون الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات التنمية يأتي على رأس أولويات العمل.