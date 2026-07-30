بعد 48 ساعة.. التموين تبدأ تطبيق منظومة الخبز الجديدة ولا تغيير في الدعم أو عدد الأرغفة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 تطبيق منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر لدعم الخبز، وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة لضمان جاهزية المنظومة على مستوى الجمهورية.

وكانت الوزارة قد قررت تأجيل بدء التطبيق خلال شهر يوليو الماضي لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاختبارات الفنية والتأكد من كفاءة تشغيل النظام الجديد، بما يضمن عدم تأثر المواطنين أو انتظام صرف الخبز المدعم.

ما هي منظومة الخبز الجديدة؟

تهدف المنظومة الجديدة إلى تطوير آليات إدارة منظومة الخبز المدعم، من خلال تطبيق نظام الخصم المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة، وتحقيق المزيد من الشفافية في متابعة عمليات صرف الخبز.

وأكدت وزارة التموين أن المنظومة الجديدة لا تتضمن أي تغيير في قيمة الدعم المقدم للمواطنين، كما لن يطرأ أي تعديل على عدد الأرغفة المستحقة لأصحاب البطاقات التموينية، وأن حقوق المواطنين في الدعم ستظل كما هي.

استعدادات وزارة التموين

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة جاهزية المخابز البلدية والمطاحن والمنظومة الإلكترونية، لضمان انتظام صرف الخبز المدعم منذ اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد، مع توفير الدعم الفني اللازم لضمان سير العمل بكفاءة.

وشددت الوزارة على أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة الدعم بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.