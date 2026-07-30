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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في تشجير ورفع كفاءة إنارة الطريق الدائري

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري
إيهاب عمر
نتيجة الثانوية العامة 2026

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري في القطاع الممتد من كمين الجامعة حتى مدخل عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالبنية التحتية، وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن محروس، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمهندسة أمل محمد، مدير شؤون البيئة بالحي، حيث تابع أعمال تطوير الطريق الدائري، التي تشمل رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطول يبلغ نحو 2160 مترًا، بداية من كمين الجامعة وحتى مدخل عرب المدابغ، وتتضمن تنفيذ أعمال الدهانات والتنسيق الحضاري، إلى جانب إنشاء سور حماية بطول مصرف أبو جبل، واستكمال تنفيذ الصدادات على الترعة المجاورة للطريق، ورفع كفاءة أعمال النظافة ومنظومة الإنارة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.

ووجه اللواء محمد علوان بالتوسع في أعمال التشجير وزراعة الأشجار والنباتات الملائمة على امتداد الترعة المجاورة للطريق، مع الالتزام بتنفيذ برامج دورية للري والصيانة للحفاظ عليها واستدامتها، مؤكدًا أن زيادة الرقعة الخضراء تسهم في تحسين البيئة والحد من التلوث، إلى جانب إضفاء مظهر جمالي وحضاري.

كما شدد محافظ أسيوط على سرعة الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق، مع مراجعة الوصلات الكهربائية وعوازل الأعمدة والأسلاك والتأكد من سلامتها وكفاءتها التشغيلية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق، خاصة خلال الفترات المسائية، ويوفر بيئة مرورية آمنة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، موجهًا بتركيب العلامات والإرشادات التحذيرية بمحيط مواقع العمل، خاصة خلال الفترة المسائية، لتنبيه المواطنين ومستقلي الطريق، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مواقع التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الطريق الدائري يعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بمدينة أسيوط، ويحظى بأهمية كبيرة في ربط مختلف المناطق وتيسير حركة المركبات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في دعم جهود التنمية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتكثيف معدلات التنفيذ، وإنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

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