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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للنساء فقط.. هذه العشبة تسكن آلام الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية
اسماء محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

تتعرض النساء لمشاكل عديدة بسبب الرضاعة الطبيعية حيث يقوم طفلها بعضها.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن النعناع يساعد في تسكين آلام الرضاعة الطبيعية.

تُعد تشققات الحلمات والتهابها وألمها من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للرضاعة الطبيعية ، والتي يصعب في كثير من الأحيان تهدئتها وعلاجها بفعالية و تشير بعض الأبحاث إلى أن أوراق النعناع قد تُساعد في تخفيف الألم الناتج عن الرضاعة الطبيعية من خلال تقليل هذه الأعراض والآثار الجانبية الخطيرة عند استخدامها موضعيًا.

أظهرت دراسة أجراها مستشفى الزهراء التعليمي في إيران أن استخدام جل النعناع كان أكثر فعالية بشكل ملحوظ من اللانولين في الوقاية من تشقق الحلمات لدى الأمهات المرضعات

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في  المجلة الدولية للرضاعة الطبيعية أن الاستخدام اليومي لماء النعناع قد يقي من تشقق الحلمات، مشيرةً إلى أن النساء اللواتي استخدمنه بانتظام أبلغن أيضًا عن ألم أقل.

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