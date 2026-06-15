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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تقفز بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب

الأسهم الآسيوية تقفز بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب
الأسهم الآسيوية تقفز بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الآسيوية بقوة اليوم / الاثنين/ بعدما رحبت الأسواق باتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، فيما سجلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية جديدة قبيل اجتماع بنك اليابان المرتقب هذا الأسبوع.

كما تلقت الأسواق الإقليمية دعمًا من الأداء القوي الذي سجلته وول ستريت يوم الجمعة الماضي، حيث حققت شركة سبيس إكس المتخصصة في صناعة الصواريخ مكاسب قوية في أول أيام تداولها في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% خلال التعاملات الآسيوية،

وتتركز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية، حيث من المقرر أن يعلن كل من بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي قرارات أسعار الفائدة غدا / الثلاثاء / ، بينما يجتمع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع.

وكان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الأفضل أداءً في آسيا، بعدما قفز بنسبة 5.6% مقتربًا مجددًا من مستوياته القياسية.

كما ارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 1.3%، فيما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9%.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4%، بينما صعد مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 1.2%، كما أضافت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي نحو 1.7%.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم توقيع الاتفاق رسميًا بحلول يوم الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يدخل الطرفان بعد ذلك في مفاوضات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، في حين أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

ورغم ذلك، عززت مذكرة التفاهم الآمال بشأن تهدئة فورية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فيما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مع توقعات انخفاض اضطرابات الإمدادات.

يُعد انخفاض أسعار النفط خبرًا إيجابيًا لعدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بما في ذلك الهند واليابان وكوريا الجنوبية، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز.

وسجلت الأسواق اليابانية مكاسب قوية بالتزامن مع صعود نظيراتها الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 5.4%، فيما صعد مؤشر توبيكس بنسبة 3.6%.

ووصل المؤشران إلى مستويات قياسية جديدة بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا والقطاعات الأخرى غير التكنولوجية.

لكن الأسواق اليابانية تستعد لاختبار مهم خلال الأيام المقبلة، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع ختام اجتماعه الذي يستمر يومين حتى غد .

وكان البنك المركزي قد أشار مرارًا إلى إمكانية رفع الفائدة خلال يونيو، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران.

وستركز الأسواق بشكل أساسي على رؤية بنك اليابان للأشهر المقبلة، حيث يتوقع محللو "إيه إن زد" أن يتبنى البنك لهجة متشددة إلى حد كبير.

وإلى جانب بنك اليابان، سيتجه اهتمام المستثمرين غدا أيضًا إلى اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.3% خلال تعاملات اليوم / الاثنين /.

رحبت الأسواق باتفاق الولايات المتحدة وإيران إنهاء الحرب الأسهم اليابانية اجتماع بنك اليابان المرتقب

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