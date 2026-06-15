أبو الغيط يحذر من مساع إسرائيلية لتخريب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان التوصل إلى إتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستوقع رسمياً الجمعة 19 يونيو للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه أن يشكل هذا التطور خطوة مهمة لوضع حد نهائي للإعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على الأراضي العربية، ويهيء الظروف الملائمة لبدء مسار إنهاء الحرب وتحقيق إستقرار مستدام في المنطقة.

مساعي إسرائيل لتخريب الإتفاق

كما حذر الأمين العام من مساعي إسرائيل المستمرة لتخريب الإتفاق والإستمرار في حالة الحرب الدائمة.

وثمّن أبو الغيط في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية للوصول إلى هذا الإتفاق.

ودعا أبو الغيط الأطراف المعنية إلى التعامل مع مرحلة التفاوض القادمة حول القضايا الهامة بروح إيجابية والحرص على التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مشدداً على أن أي إتفاق نهائي يتم التوصل إليه يجب أن يحترم سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها ويأخذ في اعتباره المطالب العربية المشروعة بشأن تحقيق الأمن في المنطقة.