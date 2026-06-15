قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على "الورور" أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يحذر من مساع إسرائيلية لتخريب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان التوصل إلى إتفاق على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستوقع رسمياً الجمعة 19 يونيو للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه أن يشكل هذا التطور خطوة مهمة لوضع حد نهائي للإعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على الأراضي العربية، ويهيء الظروف الملائمة لبدء مسار إنهاء الحرب وتحقيق إستقرار مستدام في المنطقة.

مساعي إسرائيل لتخريب الإتفاق 

كما حذر الأمين العام من مساعي إسرائيل المستمرة لتخريب الإتفاق والإستمرار في حالة الحرب الدائمة.

وثمّن أبو الغيط في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية للوصول إلى هذا الإتفاق.

ودعا أبو الغيط الأطراف المعنية إلى التعامل مع مرحلة التفاوض القادمة حول القضايا الهامة بروح إيجابية والحرص على التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مشدداً على أن أي إتفاق نهائي يتم التوصل إليه يجب أن يحترم سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها ويأخذ في اعتباره المطالب العربية المشروعة بشأن تحقيق الأمن في المنطقة.

الجامعة العربية جامعة الدول العربية الأمين العام أحمد أبو الغيط إيران الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتح مضيق هرمز مضيق هرمز إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

انقاذ الكلب

الراحمون يرحمهم الله.. طبيبة تخطف قلوب الملايين بعد إنقاذ كلب من الموت

القعقاع

سبايدر مان اليمن.. القعقاع كان يطارد الرزق فوق البركان ودفع حياته ثمنا لذلك

حمص بالسجق

طريقة عمل حمص بالسجق.. بأسهل الخطوات

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد