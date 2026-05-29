أبو الغيط يشيد بنجاح موسم الحج: خدمة الحرمين محل تقدير كبير

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن إشادته بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، مثمناً التنظيم العالي والخدمات المتكاملة بأحدث التقنيات التي سهلت على حجاج بيت الله أداء مناسك الحج في إنسيابية كاملة وأجواء روحانية جميلة.

إشادة عربية بنجاح موسم الحج

وأكد أبو الغيط، أن ما حققته المملكة العربية السعودية من نجاح في تنظيم هذه الشعيرة الدينية المليونية السنوية إنما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المملكة بالذات في إدارة الحشود الضخمة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والرقمية.

وثمن أبو الغيط عاليا الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على أن التفاني في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما يبقى محل تقدير كبير لدى جموع العرب والمسلمين، متمنياً للمملكة وقيادتها وشعبها دوام الأمن والاستقرار والإزدهار.