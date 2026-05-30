فرج عامر: إيرادات الزمالك مليار و785مليون جنيه لا تكفي لتغطية المصروفات

كشف المهندس فرج عامر، عن تفاصيل الإيرادات المالية لنادي الزمالك خلال الموسم الحالي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب فرج عامر: «هل تعلم أن إيرادات الزمالك خلال الموسم الحالي حوالي مليار و785 مليون جنيه بدون فلوس الأستاذ ممدوح بك عباس وبعض القروض؟».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذه الإيرادات تفي باحتياجات نادي الزمالك ومرتباته وأجوره ومصاريف الألعاب الأخرى».

وأوضح رئيس سموحة السابق مصادر الإيرادات، مشيرًا إلى أن النادي حقق نحو 150 مليون جنيه من اشتراكات العضويات، و185 مليون جنيه من إيجار المحلات، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه من عقود الرعاية، و150 مليون جنيه من البث الفضائي.

كما أشار إلى تحقيق مليون دولار من بطولة الكونفدرالية، و800 ألف دولار من بيع اللاعب نبيل عماد «دونجا»، إلى جانب 60 مليون جنيه من بيع ناصر ماهر، و35 مليون جنيه من بيع مصطفى شلبي، و25 مليون جنيه من بيع سيد نيمار، فضلًا عن 20 مليون جنيه من إعارة الثنائي الزناري وحسام أشرف.

وأكد فرج عامر أن من بين أبرز الموارد المالية أيضًا بيع أرض أكتوبر، والتي وفرت للنادي نحو 780 مليون جنيه، بحسب ما ذكره في منشوره عبر «فيسبوك».