وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان نظافة الأبدان والبلدان

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 29 من مايو 2026م، 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية - عدا مديرية أوقاف السويس- بعنوان: «نظافة الأبدان والبلدان من تمام فرحة العيد»، وذلك في إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات

وتأتي هذه القوافل في سياق تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، التي تستهدف ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري واللاديني، والعمل على استعادة منظومة القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني واعٍ يسهم في صناعة الحضارة.

وأكدت الوزارة أن موضوع القوافل يسلط الضوء على أن النظافة من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام، فهي عنوان رقي الإنسان وتحضر المجتمعات، وتشمل نظافة البدن والثياب والمكان والطرق والبيئة المحيطة.

كما يوضح أن إظهار فرحة العيد لا يكتمل إلا بالمحافظة على النظافة والجمال والنظام، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع، ويجسد تعاليم الإسلام السمحة في العناية بالإنسان والبلدان.

وقد سبق القوافل الدعوية عقد مقرأة للواعظات؛ دعمًا للدور العلمي والتثقيفي الذي تقوم به الواعظات في نشر صحيح الدين، وترسيخ المفاهيم الأخلاقية والسلوكية السليمة، ونشر الوعي الديني الرشيد بين أفراد المجتمع.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توسيع نطاق القوافل الدعوية والبرامج التوعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في نشر الوعي الرشيد، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع.