قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 3 أشقاء.. إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في دير المحرق بأسيوط
أمين لجنة المتاحف بالقصر العيني: نجيب محفوظ كان طبيب الملك وعاش بسيطاً
بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل
قبل نهائي دوري الأبطال.. محمد النني يوجه رسالة حماسية لجماهير أرسنال
الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشته
ثابت بدون تغيير.. 6775 جنيها آخر سعر للذهب في تعاملات العيد
4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري
أحمد ياسر ريان يحصد لقب هداف بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2026
فرج عامر: إيرادات الزمالك مليار و785مليون جنيه لا تكفي لتغطية المصروفات
تريزيجيه الثالث..تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات في إيران
تسريبات تكشف التصميم النهائي لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان نظافة الأبدان والبلدان

قافلة دعوية للواعظات
قافلة دعوية للواعظات
أحمد سعيد

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 29 من مايو 2026م، 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية - عدا مديرية أوقاف السويس- بعنوان: «نظافة الأبدان والبلدان من تمام فرحة العيد»، وذلك في إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات

وتأتي هذه القوافل في سياق تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، التي تستهدف ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري واللاديني، والعمل على استعادة منظومة القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني واعٍ يسهم في صناعة الحضارة.

وأكدت الوزارة أن موضوع القوافل يسلط الضوء على أن النظافة من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام، فهي عنوان رقي الإنسان وتحضر المجتمعات، وتشمل نظافة البدن والثياب والمكان والطرق والبيئة المحيطة. 

كما يوضح أن إظهار فرحة العيد لا يكتمل إلا بالمحافظة على النظافة والجمال والنظام، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع، ويجسد تعاليم الإسلام السمحة في العناية بالإنسان والبلدان.

وقد سبق القوافل الدعوية عقد مقرأة للواعظات؛ دعمًا للدور العلمي والتثقيفي الذي تقوم به الواعظات في نشر صحيح الدين، وترسيخ المفاهيم الأخلاقية والسلوكية السليمة، ونشر الوعي الديني الرشيد بين أفراد المجتمع.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توسيع نطاق القوافل الدعوية والبرامج التوعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في نشر الوعي الرشيد، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع.

وزارة الأوقاف الأوقاف 26 قافلة دعوية قافلة دعوية للواعظات وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ميدفيديف

تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

ترشيحاتنا

كهرباء الإسماعيلية وزد

زد يخطف تعادلًا قاتلًا أمام كهرباء الإسماعيلية في ختام الدوري

احمد جلال

أحمد جلال يحذر : منتخب مصر يواجه أزمة مشابهة لـ2019

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

بالصور

حظك اليوم السبت 30 مايو 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 30 مايو 2026
حظك اليوم السبت 30 مايو 2026
حظك اليوم السبت 30 مايو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. طاقة قوية وفرص جديدة في انتظارك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية

برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية
برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية
برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد