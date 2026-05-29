العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.. ما هو القمر الأزرق الصغير؟

يستعد عشاق الفلك حول العالم لمتابعة ظاهرة سماوية نادرة تُعرف باسم “القمر الأزرق الصغير”، والتي من المتوقع أن تظهر مع بداية الأسبوع المقبل، في مشهد فلكي مميز يجذب اهتمام المهتمين بالظواهر الكونية ومحبي مراقبة السماء.

ورغم الاسم المتداول للظاهرة، فإن القمر لن يتحول فعليًا إلى اللون الأزرق، بل يشير المصطلح إلى حدث فلكي يرتبط بظهور قمر بدر إضافي ضمن فترة زمنية محددة، وهي ظاهرة لا تتكرر كثيرًا، ما يمنحها طابعًا استثنائيًا بين الظواهر الفلكية الأخرى.

ما هو القمر الأزرق الصغير؟

بحسب خبراء فلك، فإن “القمر الأزرق الصغير” يُعد من الظواهر النادرة نسبيًا، حيث يحدث نتيجة اختلافات في التقويم الفلكي ودورات القمر، ما يؤدي أحيانًا إلى ظهور بدر إضافي خلال الموسم الواحد أو في نفس الشهر الميلادي، وهناك تعريفان شائعان له:

1- القمر الأزرق الشهري:

يحدث عندما يظهر بدران كاملان خلال شهر ميلادي واحد، ويُطلق على البدر الثاني اسم “القمر الأزرق”.

2- القمر الأزرق الموسمي:

يحدث عندما يحتوي فصل فلكي واحد على أربعة أقمار مكتملة بدلًا من ثلاثة، ويُسمى البدر الثالث “القمر الأزرق”.

ومن المنتظر أن يكون القمر أكثر سطوعًا ووضوحًا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، حيث سيتمكن هواة التصوير الفلكي ومحبو متابعة السماء من رصده بالعين المجردة دون الحاجة إلى معدات متخصصة.

كما لفت العلماء إلى أن تسمية “القمر الأزرق” تعود إلى مصطلحات فلكية قديمة استخدمت لوصف القمر الإضافي النادر، وليس بسبب تغير لونه الحقيقي، مؤكدين أن اللون الذي سيظهر به القمر سيبقى قريبًا من لونه المعتاد مع بعض الاختلافات البصرية الناتجة عن الظروف الجوية وزاوية الرؤية.



ما تأثير ظاهرة القمر الأزرق؟

ظاهرة القمر الأزرق لا تحمل أي تأثيرات علمية أو مخاطر على الأرض، لكنها تظل فرصة مميزة للتأمل ومتابعة واحدة من أجمل الظواهر الطبيعية التي يترقبها عشاق الفضاء حول العالم.

وتحظى الظواهر الفلكية باهتمام واسع في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع انتشار تطبيقات مراقبة السماء وازدياد شغف الناس بمتابعة الأحداث الكونية، مثل زخات الشهب والكسوف والخسوف واقتراب الكواكب من الأرض.

ويتوقع خبراء الفلك أن تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لصور ومقاطع فيديو توثق هذه الظاهرة، خاصة مع اهتمام المصورين الفلكيين حول العالم بالتقاط مشاهد نادرة للقمر في أفضل حالاته خلال الليالي المقبلة.

ويؤكد المختصون أن متابعة مثل هذه الظواهر تمثل فرصة لنشر الوعي العلمي وتعزيز الاهتمام بعالم الفضاء والفلك، الذي لا يزال يحمل الكثير من الأسرار المدهشة للبشرية.