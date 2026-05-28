السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج

أكد العميد طلال شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن المؤشرات الأمنية أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية السعودية تواصل التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين والزائرين بضوابط الحج، ومنع دخول المشاعر المقدسة دون تصريح.

وأوضح شلهوب، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد عبيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع الظواهر السلبية، مثل الافتراش والتسول، جاء نتيجة تنفيذ الخطط الأمنية والتشغيلية ضمن منظومة لجنة الحج العليا، بالتكامل مع مختلف الجهات الخدمية والتشغيلية، ما أسهم في تحقيق انسجام كبير وإدارة فعالة للحشود على أرض الواقع.

وأضاف أن وزارة الداخلية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» التابعة لبرنامج ضيوف الرحمن، والتي تتيح إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم عبر 17 صالة مخصصة، بما يسهم في تسريع إجراءات الوصول وتخصيص مسارات مباشرة للحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة.

